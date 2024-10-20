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Сегодня, 15:14

В Москве завершился Кубок России по ММА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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18-19 октября в Москве прошел Кубок России по ММА.

Победителями Кубка стали:

Мужчины

52,2 кг Раю Илья (Воронежская область)

56,7 кг Межидов Апти (Чеченская Республика)

61,2 кг Кортоев Билан (Республика Ингушетия)

65,8 кг Юсупов Шейхмансур (Чеченская Республика)

70,3 кг Юсупов Омарасхаб (ХМАО-Югра)

77,1 кг Гусейнов Айдемир (Волгоградская область)

83,9 кг Магомедов Зубаир (Москва)

93 кг Сулейманов Арсен (Республика Дагестан)

120,2 кг Петренко Владимир (Ставропольский край)

120,2+ кг Курамагомедов Иса (Дагестан)

Женщины

52,2 кг Назарова Бибимавлуда (Свердловская область)

56,7 кг Ковалева Елизавета (Санкт-Петербург)

61,2 кг Корнева Валерия (Кемеровская область)

65,8 кг Пирогова Дарья (Белгородская область)

70,3 кг Девятова Татьяна (Алтайский край)

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