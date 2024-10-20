В Москве завершился Кубок России по ММА
18-19 октября в Москве прошел Кубок России по ММА.
Победителями Кубка стали:
Мужчины
52,2 кг Раю Илья (Воронежская область)
56,7 кг Межидов Апти (Чеченская Республика)
61,2 кг Кортоев Билан (Республика Ингушетия)
65,8 кг Юсупов Шейхмансур (Чеченская Республика)
70,3 кг Юсупов Омарасхаб (ХМАО-Югра)
77,1 кг Гусейнов Айдемир (Волгоградская область)
83,9 кг Магомедов Зубаир (Москва)
93 кг Сулейманов Арсен (Республика Дагестан)
120,2 кг Петренко Владимир (Ставропольский край)
120,2+ кг Курамагомедов Иса (Дагестан)
Женщины
52,2 кг Назарова Бибимавлуда (Свердловская область)
56,7 кг Ковалева Елизавета (Санкт-Петербург)
61,2 кг Корнева Валерия (Кемеровская область)
65,8 кг Пирогова Дарья (Белгородская область)
70,3 кг Девятова Татьяна (Алтайский край)
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