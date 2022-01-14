В команде Хабиба рассказали о состоянии бойца, заразившегося коронавирусом
В команде российского бойца Хабиба Нурмагомедова рассказали о его состоянии. Ранее стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус.
«Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет», — сообщили ТАСС в команде.
В июле 2020 года умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.
Источник: https://tass.ru/sport/13433447
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