В Госдуме выступили против присвоения Хабибу звания Героя России

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову можно присвоить «Орден Дружбы», а не звание Героя России.

«Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», — заявила она в эфире НСН.

Ранее депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал инициативу депутата Гаджимурада Омарова присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«Вообще, когда идет речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь все-таки не о «Герое России», — приводит «Комсомольская правда» слова Валуева.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В активе россиянина 29 побед в 29 поединках. После боя с Джастином Гэтжи россиянин принял решение завершить профессиональную карьеру.