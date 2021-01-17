В Госдуме прокомментировали возможное возвращение Хабиба Нурмагомедова в UFC

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Хабиб Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конора Макгрегора с Дастином Порье, который состоится в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.

— Это хорошая новость. Хабиб еще молодой. Если у него есть желание и возможности, то почему бы не вернуться? У Хабиба огромное количество поклонников, которые ждут его возвращения и надеются на его победы, — сказал Свищев «СЭ». — Вся Россия и даже весь мир смотрит и ждет его возвращения. Это придаст новую мощную интригу UFC. Если он вернется, будет драться исключительно с главными звездами. Ждем новость о возвращении с нетерпением.

(Сергей Федоров)