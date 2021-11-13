Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман пошутил на тему словесной перепалки Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в социальных сетях.

«Хабиб и Джастин, вы оба мои братья, поэтому сделайте так же, как я, и верните обратно свои пароли, лол», — написал Усман в Twitter.

??? @TeamKhabib & @Justin_Gaethje y'all both my brothers so do like I did and get your passwords back lol ? ?? pic.twitter.com/19KxpR9IIH — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) November 12, 202

Ранее Хабиб в Instagram написал, что Ислам Махачев заслуживает титульный бой, а Гэтжи нет, потому что он трижды проиграл в последних восьми боях.

Позже американец заявил, что не верит, что Нурмагомедов сам написал это в соцсети.

7 ноября Гэтжи победил Майкла Чэндлера единогласным решением.