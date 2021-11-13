Усман — о словесной перепалке Хабиба и Гэтжи: «Лол, верните обратно свои пароли»
11:42
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман пошутил на тему словесной перепалки Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в социальных сетях.
«Хабиб и Джастин, вы оба мои братья, поэтому сделайте так же, как я, и верните обратно свои пароли, лол», — написал Усман в Twitter.
Ранее Хабиб в Instagram написал, что Ислам Махачев заслуживает титульный бой, а Гэтжи нет, потому что он трижды проиграл в последних восьми боях.
Позже американец заявил, что не верит, что Нурмагомедов сам написал это в соцсети.
7 ноября Гэтжи победил Майкла Чэндлера единогласным решением.
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