Усман Нурмагомедов поднялся на 4 место в рейтинге легковесов Bellator

Россиянин Усман Нурмагомедов (14-0), двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, приблизился к топ-3 рейтинга Bellator в легком весе.

Выше Нурмагомедова в рейтинге только Бенсон Хендерсон (29-11), Брент Примус (11-2), Сидней Аутло (16-4) и чемпион дивизиона Патрисио Фрейре (24-10).

В последний раз Усман дрался 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве, одолев Патрика Пиетила (11-9) сабмишном в первом раунде.

Также на 10 строчку рейтинга Bellator в легком весе впервые попал россиянин Гаджи Рабаданов (17-4). Прошлый поединок он провел 12 марта 2022 года на Bellator 276, победив Джей Джей Уилсона (8-1) единогласным решением судей (29 — 28, 29 — 28, 30 — 27).