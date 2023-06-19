UFC не ведет переговоры о поединке между Чимаевым и Усманом

UFC не ведет переговоры по организации боя между представителем Швеции Хамзатом Чимаевым и американцем Камару Усманом.

«Переговоры по бою с Усманом не ведутся. На данный момент Хамзату не назначили бой. Но мы хотим, чтобы он выступил на турнире в Париже или в Абу-Даби», — приводит ТАСС слова представителя команды Чимаева.

29-летний Чимаев провел 12 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. В активе 36-летнего Усмана 3 поражения при 20 победах.