UFC не будет отменять ближайшие турниры, но проведет их без зрителей

Глава UFC Дана Уайт выступил с официальным заявлением о проведении турниров под эгидой организации.

— Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом и на то, как он может повлиять на здоровье и безопасность бойцов по всему миру, — сказал Уайт. — Мы не отменяем ни один бой, но адаптируемся к этим беспрецедентным обстоятельствам. Некоторые события мы перенесем в Лас-Вегас, и, возможно, некоторые из них будут закрыты для посещения фанатами.

Вы знаете, что я это ненавижу, но мы приняли это решение в интересах всех, кто задействован в наших мероприятиях. Все бои будут показаны в прямом эфире на площадках наших медиапартнеров. А все, кто приобрел билеты, смогут вернуть их стоимость. Благодарим за внимание и постоянную поддержку!