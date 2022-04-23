Аманда Лемос и Джессика Андраде сразятся в главном поединке на турнире UFC Fight Night 205

В ночь с 23 на 24 апреля в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex состоится турнир UFC Fight Night 205, в главном бою которого сразятся бразильянки Аманда Лемос и Джессика Андраде.

Поединки основного карда начнутся в 04.00 по московскому времени, бой Лемос — Андраде стартует не ранее 06.00.

Посмотреть трансляцию можно на телеканале UFC ТВ, а также на matchtv.ru.