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23 апреля, 23:30

Аманда Лемос — Джессика Андраде: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

Аманда Лемос и Джессика Андраде сразятся в главном поединке на турнире UFC Fight Night 205
Галина Глазко
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Аманда Лемос и Джессика Андраде перед боем на турнире UFC Fight Night 205.
Фото Global Look Press

В ночь с 23 на 24 апреля в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex состоится турнир UFC Fight Night 205, в главном бою которого сразятся бразильянки Аманда Лемос и Джессика Андраде.

Поединки основного карда начнутся в 04.00 по московскому времени, бой Лемос — Андраде стартует не ранее 06.00.

Посмотреть трансляцию можно на телеканале UFC ТВ, а также на matchtv.ru.

34-летняя Лемос провела в ММА 13 поединков, в которых одержала 11 побед, потерпела 1 поражение и еще 1 бой завершился ничьей. У 30-летней Андраде 22 победы в карьере при 9 поражениях.

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