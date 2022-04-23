Аманда Лемос — Джессика Андраде: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя
Аманда Лемос и Джессика Андраде сразятся в главном поединке на турнире UFC Fight Night 205
В ночь с 23 на 24 апреля в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex состоится турнир UFC Fight Night 205, в главном бою которого сразятся бразильянки Аманда Лемос и Джессика Андраде.
Поединки основного карда начнутся в 04.00 по московскому времени, бой Лемос — Андраде стартует не ранее 06.00.
Посмотреть трансляцию можно на телеканале UFC ТВ, а также на matchtv.ru.
34-летняя Лемос провела в ММА 13 поединков, в которых одержала 11 побед, потерпела 1 поражение и еще 1 бой завершился ничьей. У 30-летней Андраде 22 победы в карьере при 9 поражениях.
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