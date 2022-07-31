UFC 277: результаты всех боев турнира

В Далласе, США, завершился турнир UFC 277, в главном бою которого Аманда Нуньес (22-5) победила Джулианну Пенью (11-5) единогласным решением судей и вернула себе титул чемпиона в легчайшем весе. Приводим результаты всех боев турнира.

Легчайший вес: Аманда Нуньес (Бразилия) победила Джулианну Пенью (США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Брэндон Морено (Мексика) победил Кай Кара-Франса (Новая Зеландия) — ТКО, 3-й раунд.

Тяжелый вес: Сергей Павлович (Россия) победил Деррика Льюиса (США) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Алехандре Пантожа (Бразилия) победил Алекса Переса (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев (Россия) победил Энтони Смита (США) — ТКО, 2-й раунд.

Полусредний вес: Алекс Мороно (США) победил Мэттью Семелсбергера (США) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Дрю Добер (США) победил Рафаэля Алвеса (Бразилия) — КО, 3-й раунд.

Тяжелый вес: Хамди Абделвахаб (США) победил ДонТэла Майса ( США) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Драккар Клозе (США) победил Рафу Гарсию (Мексика) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Майкл Моралес (Эквадор) победил Адама Фугитта (США) — ТКО, 3-й раунд.

Промежуточный вес: Жоселин Эдвардс (Панама) победила Джи Йон Ким (Южная Корея) — Раздельное решение судей.

Полутяжелый вес: Николае Негумеряну (Румыния) победил Игоря Потерю (Украина) — ТКО, 2-й раунд.

Промежуточный вес: Орион Коске (США) победил Майка Матету (Новая Зеландия) — Единогласное решение судей.