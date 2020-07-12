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Леонардо Сантос vs Роман Богатов: видеообзор боя UFC 251

06:33
Леонардо Сантос vs Роман Богатов. Фото USA Today Sports
Леонардо Сантос vs Роман Богатов. Фото USA Today Sports

Легковес Роман Богатов на UFC 251 единогласным решением судей проиграл бразильцу Леонарду Сантосу — 26-29, 26-29, 26-29. Россиянина оштрафовали на два очка за незаконные удары, в том числе коленом в голову. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 29-летнего Богатова 10 побед и 1 поражение. Он провел первый бой вUFC. У 40-летнего бразильца 18 побед, 4 поражения и 1 ничейный результат.

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