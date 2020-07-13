«Убей его! Убей!» Опубликовано видео с эмоциями секундантов Хабиба и Конора во время их боя

В социальных сетях появилось видео боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ролик посвящен эмоциям секундантов и тренеров бойцов по время поединка.

Очень эмоционально вел себя двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов. Несколько раз его пришлось даже успокаивать.

В конце второго раунда боя, когда Нурмагомедов пошел в атаку, он начал кричать: «Убей его, ***! Убей, ***!»

В это время угол ирландца просил своего бойца успокоиться: «Успокойся. Пусть он сам наступает. Подпусти его».

Когда бой перемещался в партер, то Макгрегор тоже получал подсказки: «Работай, освобождай ноги».

В одном из моментов ирландец пропустил правый боковой в челюсть. Хабиб тут же получил новые инструкции: «Вали его! Уходи в ноги!»

Команда россиянина стала снова вести себя слишком эмоционально и пришлось успокаивать уже ее: «Спокойно. Смотрите за боем, чтобы помочь ему».

Напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся 7 октября 2018 года. Тогда Нурмагомедов победил болевым приемом.