Уайт обвинил Макгрегора в срыве реалити-шоу с Хабибом

Глава UFC Дана Уайт обвинил бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в срыве реалити-шоу. Напомним, ирландский боец выложил в Интернет свою переписку с Уайтом, где требовал боя с Диего Санчесом.

«Хабиб уже готов был сниматься, а потом Конор начал выделываться. Данный проект — это попытка организавать бой-реванш, но он сам почему-то не захотел драться с Хабибом», — цитирует Уайта MMAFighting.