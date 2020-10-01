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Уайт обвинил Макгрегора в срыве реалити-шоу с Хабибом

10:12
Хабиб против Конора. Фото Reuters
Хабиб против Конора. Фото Reuters
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Глава UFC Дана Уайт обвинил бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в срыве реалити-шоу. Напомним, ирландский боец выложил в Интернет свою переписку с Уайтом, где требовал боя с Диего Санчесом.

«Хабиб уже готов был сниматься, а потом Конор начал выделываться. Данный проект — это попытка организавать бой-реванш, но он сам почему-то не захотел драться с Хабибом», — цитирует Уайта MMAFighting.

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