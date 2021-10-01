«У нее идет кровь из носа и рта». Стали известны детали звонка в 911 насчет скандала с Джоном Джонсом

Стали известны новые подробности инцидента с Джоном Джонсом, которого обвиняют в домашнем насилии и нанесении телесных повреждений.

Согласно полицейскому отчету, окровавленная Джесси Мозес, невеста Джонса и мать его троих детей, сбежала вниз с детьми и обратилась за помощью к службе безопасности отеля после инцидента в их номере.

Если верить аудиозаписи разговора со службой спасения, охранник сказал диспетчеру, что, несмотря на кровотечение из ее лица, Мозес отрицает факт домашнего насилия. Однако охраннику стало ясно, что Мозес, с которой были три ее дочери, боялась возвращаться в комнату.

«Она не признает факт домашнего насилия, никакого физического насилия, но у нее идет кровь из носа и рта, — сказал сотрудник службы безопасности по телефону. — Она внизу с нами, пока мужчина наверху в номере, и на самом деле речь идет о профессиональном бойце ММА, Джонатане Джонсе. Она отказывается возвращаться в комнату. Мы пытаемся помочь ей, чтобы она смогла собрать свои вещи».

Позже охранник добавил: «Это немного странно, потому что она пытается получить помощь, но отказывается возвращаться в номер».

После ареста за домашнее насилие и повреждение полицейской машины, Джонс пообещал прекратить употреблять алкоголь.

34-летний Джонс провел последний бой в феврале 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, где он единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса.