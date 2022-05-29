Тай Туиваса: «Джон Джонс величайший боец в истории, хоть и полный придурок»

29-летний тяжеловес UFC Тай Туиваса (14-3) считает бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) величайшим бойцом в истории ММА и одновременно «полным придурком».

«Джонс, пожалуй, лучший боец в истории ММА, — сказал австралиец в интервью The All Star. — Но он до сих пор остается полным придурком. Он такой, какой он есть. Он величайший, но если ты гребаный идиот, то ты все равно будешь гребаным идиотом. Бить свою жену и все в этом роде... как бы то ни было, в смешанных единоборствах он остается величайшим».

Джонс должен подраться со Стипе Миочичем (20-4) в сентябре этого года. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.