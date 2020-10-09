Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Ты продался! Гордись, фальшивка». Фергюсон раскритиковал Порье за согласие на бой с Конором

12:58
Теги:

Американский боец ММА Тони Фергюсон раскритиковал соотечественника Дастина Порье за решение принять вызов Конора Макгрегора провести поединок в UFC.

Ранее Макгрегор заявил, что пожертвует 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье.

«Ты продался! Ты получил взятку от международного террориста. Отличная работа, парень. Я представляю Америку. Все эти разговоры о бое — только игра в запугивание и попытка не попасть в петлю. Забирай деньги и гордись своей фальшивостью», — написал у себя в Twitter Фергюсон.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир