«Ты продался! Гордись, фальшивка». Фергюсон раскритиковал Порье за согласие на бой с Конором
Американский боец ММА Тони Фергюсон раскритиковал соотечественника Дастина Порье за решение принять вызов Конора Макгрегора провести поединок в UFC.
Ранее Макгрегор заявил, что пожертвует 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье.
«Ты продался! Ты получил взятку от международного террориста. Отличная работа, парень. Я представляю Америку. Все эти разговоры о бое — только игра в запугивание и попытка не попасть в петлю. Забирай деньги и гордись своей фальшивостью», — написал у себя в Twitter Фергюсон.
What A Sell Out, Taking A Bribe From An International Terrorist. Good Job Kid. I Represent America. All That Talk About The Fight Game Only To Be Afraid & Be Left Behind Out Of The Loop. Take The Money & Be Proud Fake. pic.twitter.com/VpKamihpzI— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) October 8, 2020