«Ты не участвовал в настоящих уличных драках». Фергюсон разозлил Хабиба

Американский боец Тони Фергюсон заявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов никогда не участвовал в серьезных уличных драках.

— Ты никогда не участвовал в настоящих уличных драках, ты дрался только с какими-то школьниками, — сказал Фергюсон.

— Ты — американец, ты вообще не можешь драться на улицах, — возмутился Нурмагомедов. — И ты даже не знаешь, откуда я. Как ты смеешь говорить, что я никогда не дрался на улице? А ты вообще когда в последний раз дрался на улице, а? Ответь!

— Когда я дрался в последний раз, нокаут был с одного удара, — ответил Фергюсон.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.