Туменов считает себя главной звездой лиги ACA и во всей России

Боец полулегкого веса лиги ACA Биберт Туменов выразил уверенность, что является главной звездой смешанных единоборств в России.

«Не хочу хвастаться, но считаю себя главной звездой лиги ACA и во всей России. Ситуация такова. У каждого бойца должно быть что-то интересное зрителям. Исмаилов — забавный. Он постоянно что-то говорит. Он нравится зрителям по-своему. Я — по-своему. Я не говорю, что превосхожу его. Однако как боец и как человек, для 26-летнего парня — я выгляжу неплохо», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

По итогам прошлого года поединок Туменова с Андреем Гончаровым был назвал поединком года в рамках лиги ACA. Спортсмены сумели раскрутить свое противостояние и показывали яркий конкурентный бой, по итогам которого судейским решением победу одержал Биберт.