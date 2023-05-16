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16 мая, 23:48

Туменов считает себя главной звездой лиги ACA и во всей России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец полулегкого веса лиги ACA Биберт Туменов выразил уверенность, что является главной звездой смешанных единоборств в России.

«Не хочу хвастаться, но считаю себя главной звездой лиги ACA и во всей России. Ситуация такова. У каждого бойца должно быть что-то интересное зрителям. Исмаилов — забавный. Он постоянно что-то говорит. Он нравится зрителям по-своему. Я — по-своему. Я не говорю, что превосхожу его. Однако как боец и как человек, для 26-летнего парня — я выгляжу неплохо», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

По итогам прошлого года поединок Туменова с Андреем Гончаровым был назвал поединком года в рамках лиги ACA. Спортсмены сумели раскрутить свое противостояние и показывали яркий конкурентный бой, по итогам которого судейским решением победу одержал Биберт.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-schitayu-sebya-glavnoi-zvezdoi-ligi-aca-i-vo-vsei-rossii-251613/
ММА
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