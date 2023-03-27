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Сегодня, 09:16

Марлон Вера бросил вызов Петру Яну

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе Марлон Вера (20-8) после поражения Кори Сэндхэгену (16-4) обратился к экс-чемпиону Петру Яну (16-5) с предложением провести бой.

«Ян, пора...» — написал Вера в Twitter.

Ян и Вера ранее пытались подраться, однако они не смогли прийти к единому мнению о дате поединка.

Ян проиграл Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Вера проиграл Сэндхэгену раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

Петр Ян
UFC
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