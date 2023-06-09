Тренер Токарев объяснил, почему считает Павловича аномально сильным бойцом

Тренер по физподготовке Николай Токарев назвал тяжеловеса UFC Сергея Павловича аномально сильным.

«Когда мы делали силовые тесты, он подтянулся с дополнительным весом 70 килограммов на три раза, сделал 134 килограмма в болгарских приседаниях на пять раз. При этом в скоростно-силовых тестах также показал хорошие результаты», — цитирует Токарева «РБ Спорт».

В своем последнем поединке Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.