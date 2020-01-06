Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — прокомментировал в интервью «СЭ» возможность реванша между российским бойцом и ирландцем Конором Макгрегором.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Ирландец сдался в четвертом раунде после болевого приема.

— Мы увидим реванш Конора и Хабиба в 2020-м?

— Не знаю. Я думаю, что некоторые люди захотят организовать этот бой, но Хабиб — чемпион, условия диктует он. Будет так, как он хочет. Он — босс.

— Сейчас он — главная сторона в любом бою?

— Да, именно так. Все правильно. Так что любой бой — это только его решение. Все что я могу делать — быть с ним и поддерживать его.

— Как много боев он планирует провести в 2020 году?

— С боями, насколько я знаю, ситуация такая: он сказал, что он продолжает карьеру, пока в этом заинтересованы его отец и я. Но на первом месте его отец. Что отец скажет ему делать, так и будет. Я не буду вмешиваться в это и что-то пытаться изменить. Когда отец скажет ему заканчивать карьеру, он закончит. И я никак не буду этому препятствовать.

— Но если реванш с Конором состоится, как он сложится? Иначе чем год назад?

— Однозначно иначе. Может, легче, а может и сложнее. Я могу гарантировать только, что Хабиб будет готов. Он подойдет злым, но не таким злым, чтобы потерять голову. Я буду говорить ему расслабиться, потому что сгореть от злости — это именно то, чего хочет от Хабиба Конор. Моя работа будет сделать так, чтобы этого не было.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА. У 31-летнего Макгрегора — 21 победа и 4 поражения. 18 апреля россиянин проведет бой с Тони Фергюсоном на UFC 249, а ирландец 18 января сразится с Дональдом Серроне на UFC 246.

Мендес — главный тренер зала American Kickboxing Academy (AKA), в котором Нурмагомедов тренируется с 2012 года.(Михаил Потапов)