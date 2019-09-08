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Тренер Нурмагомедова: «Хабиб — это киборг. Его невозможно задушить»

01:45
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Тренер чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова - Хавьер Мендес — прокомментировал «СЭ» победу над Дастином Порье.

— Комбинация Порье во втором раунде? Было довольно опасно, но Хабиба от нее никаким образом не заштормило. Гильотина в третьем? Я вообще не испугался, заставить Хабиба сдать таким образом — это вообще нереально. Хабиб — киборг, — сказал Мендес. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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