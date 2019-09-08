Тренер чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова - Хавьер Мендес — прокомментировал «СЭ» победу над Дастином Порье.

— Комбинация Порье во втором раунде? Было довольно опасно, но Хабиба от нее никаким образом не заштормило. Гильотина в третьем? Я вообще не испугался, заставить Хабиба сдать таким образом — это вообще нереально. Хабиб — киборг, — сказал Мендес. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция