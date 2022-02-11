Тренер назвал «ересью» слова Топора о причастности к блокировке аккаунта

Альберт Кармазян, экс-тренер Макса Топора Щербакова, ответил своему бывшему подопечному, который заподозрил его в причастности к блокировке аккаунта в Instagram.

«Увидел я тут заявления Топора очередные про каких-то ботов. Какую-то ересь несет, что кто-то что-то наслал ему на страницу. Топор, перестань летать во влажных фантазиях. У меня есть дела поважнее твоего «Инстаграма», — заявил Кармазян РЕН ТВ.

Ранее аккаунт Топора в Instagram стал недоступен после того, как он вызвал Кармазяна на бой на кулаках. Боец заявил, что его страница была удалена из-за многочисленных жалоб. Он не исключил, что в этом может быть замешан бывший тренер.

Напомним, конфликт между Максом Топором и его уже бывшим тренером Альбертом Кармазяном тянется с 28 января. Тогда состоялся поединок Щербакова с Максимом Новоселовым. Соперник дважды отправлял Топора на настил. В результате бой завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.

Сразу после поединка наставник Топора накинулся на бойца на глазах у жены и друзей. Он обвинил спортсмена в том, что тот «слил» поединок. В результате у Топора оказался сломан нос.