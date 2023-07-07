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Сегодня, 14:28

Тренер Минеева заявил, что спортсмену понадобится три-четыре месяца для подготовки к боям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, заявил, что в спортивной карьере его подопечного пока нет точной даты следующего поединка.

«Конкретной информации нет. До следующего поединка потребуется три-четыре месяца. Бои с Иваном Штырковым по кикбоксингу или по боксу с Магомедом Исмаиловым актуальны, но это их надо спросить, кто насколько готов. От их желания многое зависит. Камил Гаджиев непосредственно сам ведет переговоры. Он общается с Минеевым. Исходя из этого, двигаемся дальше. Сам Владимир никаких фамилий не обозначал», — приводит слова Магомедалиева MMA.Metaratings.ru.

На счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничья. В ноябре он заявил о приостановке карьеры в связи с отправлением в зону СВО. В мае получил увольнение в связи с предстоящим рождением ребенка.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-mineeva-vladimiru-ponadobitsya-tri-chetyre-mesyaca-dlya-podgotovki-k-boyu-s-ismailovym-ili-shtyrkovym-264251/
Владимир Минеев
ММА
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