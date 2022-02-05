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Сегодня, 09:36

Тренер Макса Топора заявила о сожалении из-за работы с ним

Иван Торопцев
Корреспондент

Светлана Андреева, тренер бойца Максима Щербакова по прозвищу Макс Топор призналась, что сожалеет из-за работы с ним.

«Мне так стыдно было. Бой шел, а у меня разрывался телефон, я выхожу и мне пишут, что ты там делаешь? Я не светила бой и не освещала. И когда вот эта недисциплина, зачем это надо? Наблюдать там нечего. Вот люди приходят тренируются, я знаю, что они будут падать и готовиться, я за них душу, а вот за таких псов...

Он просто как скотобаза, смотрел мне в глаза. Я бы даже не проходила, а села в такси и уехала, а он смотрит мне в глаза. Он бы больше не появился в зале. Я и взяла его, потому что Виталий попросил», — цитирует РЕН ТВ Андрееву.

28 января на боксерском турнире РЕН ТВ Щербаков досрочно уступил Максиму Новоселову. В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его на глазах близких людей своего подопечного.

Источник: https://ren.tv/news/sport/935808-trener-nazvala-topora-psom-i-zaiavila-o-sozhalenii-iz-za-raboty-s-nim
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