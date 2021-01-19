Тренер Хабиба рассказал о самом сильном ударе, который пропускал Нурмагомедов: «Его колени подогнулись...»

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — рассказал «СЭ» о самом сильном ударе из тех, которые Хабиб пропускал за свою карьеру в ММА.

— Есть мнение, что подбородок Ислама Махачева не на том же уровне, что у Хабиба.

— Давайте так. Подбородок Хабиба — возможно, лучший в истории легкого веса UFC. Удары, которые он держал, я даже не знаю, кто еще сможет их держать. У него просто гранитная челюсть. Подбородок Ислама хорош, но подбородок Хабиба — это гранит. Барбоза попал ему ногой в голову, Гэтжи попадал сильные удары, и он шел сквозь них. Даже Порье попадал ему чисто.

Но я по-прежнему считаю, что самый серьезный пропущенный удар Хабиба был в бою с Майклом Джонсоном (бой состоялся в ноябре 2016 года, Нурмагомедов победил болевым приемом. — Прим. «СЭ»). И сам Хабиб, возможно, это не понял. Но я помню, как его колени немного подогнулись. Да, потом он сказал, что не почувствовал этот удар, но такие удары и не чувствуют — от них отключаются. А у него просто подогнулись немного колени. Я вас уверяю, 99,9% легковесов рухнули бы после такого удара Джонсона, но Хабиб все выдержал.

(Никита Горшенин)

Полную версию интервью с Хавьером Мендесом можно прочитать здесь