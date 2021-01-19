Тренер Хабиба рассказал, как Кормье внезапно поцеловал его в губы: «Я начал отплевываться»

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — рассказал, как экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье в шутку поцеловал его в губы.

— Хабиб по чувству юмора попадает в топ-3 среди всех бойцов, с которыми вы когда-либо работали?

— Да-да. Моя тройка — Хабиб, Ди Си (Даниэль Кормье. — Прим. «СЭ») и Абубакар (Нурмагмедов, троюродный брат Хабиба. — Прим. «СЭ»). Не думаю, что из всех других ребят кто-то подобрался близко к этой троице. Абубакар — очень его люблю, дагестанский гангстер. Даниэль Кормье всегда может удивить. Как-то он поцеловал меня в губы! Я повернулся, хоп — он берет и целует меня в губы. Я аж отпрыгнул от него, начал отплевываться: «Ты что творишь?!» А он мне: «Просто я люблю тебя, Хав» — «Уйди отсюда!»

Даниэль может выкидывать такие безумные штуки. Скажу вам честно, по способности к пранку Ди Си и Абубакар даже отрываются от Хабиба, он только на третьем месте после них. Когда Ди Си и Абубакар ментально свежие, не травмированные, не побитые после спаррингов, они просто страшного огня дают. Просто находиться рядом с ними — сплошное веселье.

(Никита Горшенин)

Полную версию интервью с Хавьером Мендесом можно прочитать здесь