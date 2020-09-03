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Тренер Хабиба рассказал, что UFC может устроить поединок с Макгрегором

21:08
Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора. Фото Reuters
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Первый их бой прошел 6 октября 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

— Почему не провести бой, если Конор хочет драться, а Хабиб по-прежнему является чемпионом, — приводит слова Мендеса Daily Express. - Я бы не позволил им не драться. Это же моя работа, верно? Чтобы заработать как можно больше денег. Очевидно, что все по-прежнему хотят увидеть этот бой. В противном случае, зачем им платить за него. Вот почему я думаю, что UFC сделает это.

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