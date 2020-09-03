Тренер Хабиба рассказал, что UFC может устроить поединок с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Первый их бой прошел 6 октября 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.