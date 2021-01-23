Тренер Хабиба показал дуэль взглядов Нурмагомедова с ребенком
21:19
Хавьер Мендес, тренер российского экс-бойца ММА Хабиба Нурмагомедова показал в Instagram шуточную «дуэль взглядов» Хабиба с ребенком.
Напомним, что россиянин завершил карьеру. Ранее он не исключил возвращения в спорт после поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье, если этот бой заставит его задуматься об этом.
32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы.
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