Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился историей блокировки в Instagram за высказывания на политические темы.

«Как-то Шон Мерримэн, бывший известный футболист, опубликовал в Instagram пост: «Почему в Америке можно выбросить собаку на улицу и угодить за это в тюрьму, но при этом можно выбрасывать на улицы людей и нет проблем?». И я опубликовал похожий пост, только приписал: «Почему в такой богатой стране, как США, государство не может на наши огромные налоги позаботиться о бездомных? Бездомные везде, просто везде, они повсюду в нашей стране. Куда идут наши налоги?».

И как только я опубликовал этот пост — бум — меня банит Instagram. На 4 дня они ограничили меня — я не мог писать в личку, не мог просматривать чужие профили, не мог смотреть контент. И слушай, что дальше. Через какое-то время мне пишет человек в личку, спрашивает, забанили ли меня. И я отвечаю — да, меня забанили за пост о бездомных.

И что происходит дальше? Через несколько секунд они банят меня снова! Уже за сообщение в личке! Они читают мои личные сообщения! Я люблю Instagram и буду следовать этим правилам, больше не буду говорить эти вещи, но черт возьми, дружище... Вот такая свобода слова", — рассказал Мендес на YouTube-канале «Real Quick With Mike Swick Podcast»