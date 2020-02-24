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Тренер Фергюсона: «Хабиб — это наихудший сценарий для нас. Он — лучший боец в истории»

15:29
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Эдди Браво, тренер по джиу-джитсу бойца Тони Фергюсона, рассказал о подготовке американца к поединку против Хабиба Нурмагомедова.

— Мы уже давно готовимся к Хабибу, — приводит MMAJunkie слова Браво. — Всегда готовимся к худшему, а Хабиб — это наихудший сценарий. Он, пожалуй, самый лучший борец за всю историю ММА. Это самое тяжелое испытание для нас.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, у 35-летнего Фергюсона в карьере 25 побед и 3 поражения. Их поединок состоится 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249.

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