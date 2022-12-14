Тренер Адесаньи считает, что Чимаев не заслуживает боя за титул в среднем весе

Главный тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-2) Юджин Берман уверен, что Хамзат Чимаев (12-0) не должен драться за титул чемпиона в среднем весе.

«Хамзат — восходящая звезда, но он буквально ничего не сделал в среднем весе. Он не зарекомендовал себя. Хамзат не в том положении, чтобы драться за титул. Ему нужно побеждать средневесов, чтобы драться с ними [Перейрой и Адесаньей]. Если только, конечно, политика UFC не возьмет вверх», — сказал Бермана в интервью Submission Radio.

Алекс Перейра (7-1) победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Чимаев победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.