Тренер Царукяна рассказал, почему Арману не удалось побороть Гамрота

Тренер Армана Царукяна (18-3) Сергей Торосян высоко оценил борьбу Матеуша Гамрота (21-1), подчеркнув, что кувыркания поляка были неожиданностью.

«Гамрот очень физически крепкий, технически хороший оппонент. Грэпплинг и вольная у него на уровне, — сказал Торосян в интервью «СЭ». — Не ожидал, что Гамрот будет крутиться, как только у него заберут спину. Чуть опустили мы этот момент. Думаю, для Армана это было неожиданностью. Надо было бедро ему отключить коленом и все, он бы не кувыркался никуда. Там бы он его законтролировал бы точно».

Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.