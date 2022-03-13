Тренер Анкалаева 23 раза крикнул своему бойцу слово «переведи» в 4-м раунде боя с Сантосом

Тренер российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов крайне эмоционально реагировал на нежелание своего бойца следовать подсказкам и переводить Тьяго Сантоса в партер.

В 4-м раунде Магомедов 23 раза крикнул Анкалаеву команду переводить.

«Переводи! Удар с шагом вразрез и переводи! Переводи! Переведи его! Он уже не может, переведи его! Ударь задней рукой с шагом в сторону! Делай, что тебе говорят! Вот ****! И доработать передней рукой и переводи его! С шагом в сторону, от сетки отойди! Также зайди и переведи в переднюю ножку! Делай, что тебе говорят! С шагом в сторону бей!! Переведи его!

Бей в живот, он уже мертвый ****! Переведи его! Бей ногами в живот! Он уже мертвый! Переведи! Да делай, что тебе говорю я! С шагом ударь! С шагом в сторону ударь с этой ноги и переведи его! Соберись, не расслабляйся! И переведи его! Ты переведешь его?!! Переведи! Ударь вразрез и переведи!! Пройди ему в ножку переднюю! Ногой! Ногой дай ему! Дай ему ногой! И переводи его!! С троечкой и третий удар от сетки! Дай вразрез и переведи! Дай с задней руки вразрез сразу! Сделай, что я тебя прошу! Все то, что отрабатывали, сделай! Отсюда дай и переведи его! Не рубись! Полторы минуты осталось, да переведи его и забей локтями!!

Да че ты с ним играешься, он уже мертвый! Переведи его, не надо ниче бить! Переведи! Подойди и переведи его! Ты его отпускаешь, переведи его! (Анкалаев входит, наконец, в клинч и переводит)".

Анкалаев победил Сантоса единогласным решением в главном событии вечера на UFC Vegas 50. Для дагестанского бойца победа стала 8-й подряд в полутяжелой категории.