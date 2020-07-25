Тренер «Ахмата» назвал причину поражения Емельяненко от Исмаилова

Боец ММА Александр Емельяненко вообще не занимался борьбой, когда готовился к бою с Магомедом Исмаиловым. Об этом «СЭ» сообщил Мурад Бичуев — главный тренер бойцовского клуба «Ахмат», который представляет Емельяненко.

Поединок состоялся в пятницу на турнире АСА 107. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. На взвешивании он показал 94,6 кг, а Емельяненко — 117,1 кг. Бичуев был секундантом Александра в этом бою.

— Знаю одно: с борцами Александр в этой подготовке вообще не работал, — сказал Бичуев. — Люди с возрастом начинают говорить, что им нужна индивидуальная подготовка, еще что-то. Я по ряду причин не участвовал в его подготовке к этому бою, а если бы участвовал, то в первую очередь поставил бы задачу, чтобы он как можно больше боролся. Руки-то у него и так работают. Но почему-то в этом бою руки тоже не пошли.

— Первый пропущенный удар был тяжелым — ушатали его, — отметил тренер. — И еще он ждал, что соперник в борьбу полезет. Я считаю, что он должен был навязывать свою стихию — ударку руками, а не ждать. Нужно было бить первым. Если у тебя стихия — руки, то зачем ждать? Если знаешь, что руки хорошие, то не жди, а работай. (Илья Андреев)