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Сегодня, 11:46

Тренер Адесаньи раскрыл геймплан на бой с Перейрой

Давид Хачатрян
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Тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) Юджин Бареман уверен, что бой с Алексом Перейрой (6-1) будет длиться все пять раундов.

«Исраэль будет делать то, что у него получается лучше всего — наносить чистый, накопительный урон и оставаться на безопасной дистанции, — отметил Бареман на The MMA Hour. — Я всегда представляю, как он [Адесанья] проходит все пять раундов. Исраэль проведет чистый поединок, нанесет удар и не получит в ответ. Затем он вернется к своим друзьям и семье, чтобы отпраздновать победу».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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