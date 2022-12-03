Тай Туйваса: «Ган гораздо быстрее, чем кажется по телевизору»
Тай Туйваса рассказал, какой урок он извлек из поражения Сирилу Гану
Топовый тяжеловес UFC Тай Туйваса рассказал, какой урок он извлек из поражения Сирилу Гану.
«Б****, он быстрый, — сказал Туйваса на Youtube-канале «Daniel Cormier». — Гораздо быстрее, чем-то, к чему ты тренируешься и то, что ты видишь по телевизору. Одно дело тренироваться к этому и допускать, что произойдет в бою, но совсем другое дело, когда ты оказался с ним в клетке. Я был такой: «Б****...». Мне было тяжело попасть по нему киком, тяжело попасть панчем. Но теперь, получив этот опыт, я подстроюсь под него в следующий раз».
Туйваса проиграл Гану нокаутом в 3-м раунде на UFC Fight Night 209 в Париже в сентябре этого года. В ночь на 4 декабря австралиец подерется с Сергеем Павловичем на UFC Orlando.
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