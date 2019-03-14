Тони Фергюсон вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова

Американский боец ММА Тони Фергюсон выразил жеание провести бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Американец в твиттере оставил запись, в которой призвал россиянина к защите титула. По его мнению, в противном случае Хабиб должен освободить пояс.

"Я готов к Хабибу. Защищай или освобождай", - написал Фергюсон.

Сейчас Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за беспорядки после боя с Конором Макгрегором. По окончанию поединка в октябре 2018 года, в котором Хабиб "удушил" Конора в четвертом раунде, россиянин покинул пределы октагона и спровоцировал драку с командой ирландца.

Это была первая защита Хабиба. Пояс он заработал в бою с Элом Яквинтой в апреле 2018 года. Фергюсон последний бой провел на турнире UFC 229, где дрались Нумагомедов и Макгрегор. Он во втором раунде победил Энтони Петтиса техническим нокаутом. Этот поединок был признан событием вечера.

Фергюсон и Нурмагомедов могли провести бой четырежды. Каждый раз поединок отменяли из-за травм одного из бойцов.