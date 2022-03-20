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Сегодня, 05:04

Том Аспинэлл — о финише Волкова: «Если я ловлю людей в хаф-гарде, им не выбраться»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл поделился эмоциями после победы над Александром Волковым.

«Это был один из моих любимых сабмишенов, — сказал Аспинэлл на послематчевой пресс-конференции. — Если я ловлю людей в хаф-гарде... Мы с отцом отрабатывали хаф-гард годами. Годами и годами. Это моя любимая позиция. Если я поймаю в ней, тебе не выбраться.

Идеальное завершение боя для меня, лучше не придумаешь. Честно, я был уверен, что мы пойдем на 5 раундов, но то, что случилось — это лучший сценарий. Финишировать Волкова, который в 45 боях был удосрочен всего два раза... Это говорит о том, что мои навыки финишера на высшем уровне. По правде говоря, я больше всего люблю нокауты, но если выбирать между сабмишеном и 5 раундами — то лучше уж сабмишен".

Аспинэлл финишировал Волкова армбаром на прямую руку в первом раунде главного боя на UFC London.

Александр Волков (единоборства)
UFC
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