Титульный бой Яна с Альдо пройдет на «Бойцовском острове» в июле

Менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, что бой против бразильца Жозе Альдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе планируется провести в июле на «Бойцовском острове».

— Поединок планируют на июль, должен пройти на «Бойцовском острове», — цитирует ТАСС Абдрахманова. — Ян проводит тренировочный сбор в Таиланде. С вылетом из страны проблем не будет. Ждем контракт. Альдо на данный момент является самым именитым бойцом в дивизионе. Стилистически это потенциально очень интересный поединок.

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