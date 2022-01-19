Тищенко назвал справедливым непопадание Хабиба в тройку лучших бойцов UFC

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отсутствие экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в тройке величайших бойцов за историю промоушена по версии Даны Уайта.

«Если оценивать с точки зрения количества защиты титулов, то непопадание справедливо. Почему нет, если этот критерий был. Люди на высоком уровне держатся долго, защищают пояса. Это нормально, что Хабиб не попал. У него была яркая карьера в UFC, резко взлетел и быстро ушел. Однако хотелось видеть больше его выступлений. Если бы не досрочное завершение карьеры, он бы попал в эту тройку, у него на это были все шансы. Это чисто стечение обстоятельств, семейные трудности. Он был одним из лучших, мог подтвердить этот статус и по количеству защищенных титулов. Жаль, что не получилось попасть ему в этот рейтинг», — сказал Тищенко «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов (29-0) начал выступление на турнирах UFC в 2012 году. Спортивную карьеру 33-летний боец завершил в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.