Тилл будет драться с Канноньером на UFC 248

Боец UFC Даррен Тилл дал согласие на поединок против Джареда Канноньера. Поединок должен пройти на UFC 248 7 марта в Лас-Вегасе.

— Я сказал да. Я готов. Этот бой состоится в карде турнира UFC 248. Я уважаю его, но я его побью, — написал Тилл в Twitter.

Главным событием UFC 248 станет бой между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.

27-летний британец Тилл провел 21 бой, из которых 18 — выиграл и два — проиграл и один поединок свел вничью.

35-летний американец Канноньер провел 17 боев (13 побед, 4 поражения).