Тилл будет драться с Канноньером на UFC 248
18:50
Боец UFC Даррен Тилл дал согласие на поединок против Джареда Канноньера. Поединок должен пройти на UFC 248 7 марта в Лас-Вегасе.
— Я сказал да. Я готов. Этот бой состоится в карде турнира UFC 248. Я уважаю его, но я его побью, — написал Тилл в Twitter.
Главным событием UFC 248 станет бой между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.
27-летний британец Тилл провел 21 бой, из которых 18 — выиграл и два — проиграл и один поединок свел вничью.
35-летний американец Канноньер провел 17 боев (13 побед, 4 поражения).
I've said yes ! I'm ready !— Darren Till (@darrentill2) February 10, 2020
This fight will complete the March 7th card !
I massively respect killa but I'm gonna whoop him ! #Gorillas ??? https://t.co/y9B16d8nzg
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...