Ти Джей Диллашоу: «Ян — чертов убийца. Он победит О'Мэлли»

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) считает, что фаворитом в бою Петра Яна (16-3) и Шона О'Мэлли (15-1) будет россиянин.

«Ян — чертов убийца. Достаточно посмотреть, как он дерется, — сказал Диллашоу в интервью MMA Junkie. — О'Мэлли же отлично продает бои. Он приложил немало усилий, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Дайте парню шанс. Но я думаю, что Ян победит».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).