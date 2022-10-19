Ти Джей Диллашоу рассказал, как именно побьет Стерлинга

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) заявил, что в бою с Алджамейном Стерлингом (21-3) будет оказывать на чемпиона большое давление.

«Я финиширую его, — сказал Диллашоу в интервью MMA Junkie. — Я сломлю его. У него нет бензобака, он не всесторонне развитый боец. Он полагается лишь на часть навыков, в которых хорош, и я не думаю, что он будет для меня большой проблемой. Я намерен сломить его, потому что я все время буду оказывать на него колоссальное давление. В конце концов я прикончу его».

Стерлинг и Диллашоу подерутся в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.