Террелл Гуше: «Тим Цзю крутой боксер, снимаю перед ним шляпу»

Бывший претендент на титул в первом среднем весе 34-летний Террелл Гуше поделился своими впечатлениями после проигрыша 27-летнему Тиму Цзю.

«Чувствовал, что у него проблемы после нокдауна, — приводит слова Гуше Fox Sports. — Я пытался прессинговать, но он крутой боксер, снимаю перед ним шляпу. Он хорошо подготовился. Я тоже был готов к 12 раундам, но, полагаю, переволновался и пытался идти в атаку.

Он был в хорошей форме, поэтому смог восстановиться после нокдауна, постоянно прессинговал. Честно, я знал, что он будет так делать, и поэтому готовился боксировать вторым номером".

В ночь с 26 на 27 марта Тим Цзю победил Гуше единогласным решением судей (114-113, 116-111, 115-112). Этот поединок стал для Тима Цзю дебютным в США.

На счету Тима Цзю 21 победа в 21 поединке на профессиональном уровне. Он является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.