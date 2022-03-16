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Сегодня, 11:21

Тайсон Фьюри хочет, чтобы Аспиналл разбил Волкову лицо

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пожелал своему соотечественнику Тому Аспиналлу победы в предстоящем бою против Александра Волкова на UFC Fight Night 204.

«Хочу пожелать удачи своему приятелю Тому Аспиналлу в предстоящем бою в тяжелом весе в UFC. Удачи, Том! Сделай свое дело. Разбей ему лицо, и поднимайся на самую вершину, друг мой. Сделай это!», — сказал Фьюри в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале TheMacLife.

Аспиналл подерется с Волковым 19 марта в главном событии вечера на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Александр Волков (единоборства)
Тайсон Фьюри
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