Тайсон Фьюри хочет, чтобы Аспиналл разбил Волкову лицо

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пожелал своему соотечественнику Тому Аспиналлу победы в предстоящем бою против Александра Волкова на UFC Fight Night 204.

«Хочу пожелать удачи своему приятелю Тому Аспиналлу в предстоящем бою в тяжелом весе в UFC. Удачи, Том! Сделай свое дело. Разбей ему лицо, и поднимайся на самую вершину, друг мой. Сделай это!», — сказал Фьюри в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале TheMacLife.

Аспиналл подерется с Волковым 19 марта в главном событии вечера на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.