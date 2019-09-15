Тайрон Вудли хочет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли хочет провести поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Также он признался, что готов ради этого боя сбросить вес.

— Я хочу драться с Хабибом. Он супер-крут, я его фанат, — приводит TMZ слова Вудли. — У меня лучшая статистика по защите от перевода в партер в истории спорта. Ему не обязательно подниматься в полусредний вес. Мы можем провести бой в промежуточном весе. Я готов сбросить вес, пусть и с трудом, но ради такого я готов.