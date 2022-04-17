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Сегодня, 13:34

Татьяна Навка прокомментировала падение фигуристка Евгения Семененко

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, почему фигурист Евгений Семененко упал во время прыжка на шоу Евгения Плющенко.

«Это очень опасный вид спорта. Иногда случаются такие неприятные казусы. Очень было страшно за его состояние. Может, произошел какой-то дисбаланс, разгерметизация, скажем так, во время прыжка, его вынесло в другую сторону. Прыжок был очень сложный. Нужно отметить, что Женя молодец, не каждый спортсмен на показательных выступлениях будет исполнять такие четвертные прыжки. Он же катался в лучах, а это совершенно дополнительная нагрузка, когда тебе светят лучи в глаза», — цитирует Навку РБК.

Шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.

Источник: https://sportrbc.ru/news/625be2169a7947492584353b
Фигурное катание
Евгений Семененко
Татьяна Навка
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