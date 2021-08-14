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Тарасов после поражения от Дижона заявил, что осенью проведет реванш с Дациком

11:37
Артем Тарасов. Фото Instagram
Артем Тарасов. Фото Instagram
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Артем Тарасов поделился планами на будущее после поражения от Тайсона Дижона.

«Да, конечно, буду выступать на РЕН ТВ, — сказал Тарасов «СЭ» после боя. — На самом деле у нас уже подписан контракт: в конце октября или в начале ноября меня ждет большой реванш с Вячеславом Дациком. Я вас обещал на Битве за Хайп дать бой-реванш. Ну, так получилось, что первый большой бой в поп-ММА был мой с Дациком, а теперь мы по боксу хотим сделать такой же громкий бой. Именно с Вячеславом Дациком по боксу».

Тарасов уступил Дижону судейским решением. В следующем бою, который состоится в сентябре в организации «Наше Дело», Артем встретится с Александром Емельяненко.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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