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Жена Петра Яна: «В Европе понравилось все, хочу вернуться туда везде»

Супруга бойца Петра Яна в соцстеях поделилась впечатлениями о путешествии по Европе
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Супруга бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Юлия во время общения с подписчиками в соцстеях поделилась впечатлениями о путешествии по Европе.

Вопрос подписчика: «Сколько весишь?»

Юлия Ян: «Где-то 53 или 54, давно на весы не вставала. Смотрю в зеркало, как выгляжу».

Вопрос подписчика: «Вы начали заниматься спортом, когда вышли замуж за Петра?»

Юлия Ян: «Ну почему же, я всегда чем-то занималась. Я очень любила баскетбол, девочки, всем привет из нашей команды».

Вопрос подписчика: «Что больше всего запомнилось из поездки в Европу с Петром, куда хочешь вернуться?».

Юлия Ян: «Мне все понравилось — Колизей, башня, испанские здания понравились, их красивые балкончики. Вернуться хочу везде».

Вопрос подписчика: «Сколько вы с Петром уже вместе?»

Юлия Ян: «10,5 лет».

22 октября Петр Ян проиграл раздельным решением Шону О'Мэлли на UFC 280 в Абу-Даби.

Петр Ян
ММА
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